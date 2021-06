Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Dembélé… Une décision fracassante prise par Laporta ?

Publié le 8 juin 2021 à 11h00 par B.C.

Déjà très actif dans ce mercato estival, le FC Barcelone souhaiterait encore s’attacher les services d’une star en vue de la saison prochaine. Cependant, le club culé doit vendre au préalable, de quoi rendre très incertain l’avenir d’Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Emerson, Agüero, Garcia… Le mercato estival du FC Barcelone a démarré sur les chapeaux de roue, et ce n’est pas fini ! Alors que l’arrivée de Memphis Depay semble imminente, Joan Laporta souhaite encore renforcer l’effectif de Ronald Koeman en vue de la saison prochaine. Malgré l’officialisation de la venue de Sergio Agüero, le club culé voudrait s’attacher les services d’un attaquant de renom durant l’intersaison et viserait deux joueurs en priorité : Erling Haaland et Lautaro Martinez. Cependant, l’état des finances empêche pour l’heure Joan Laporta de lancer une offensive pour l’une de ces cibles, incitant le président blaugrana à réaliser une vente d’envergure très prochainement.

Tous les regards sont tournés vers Dembélé et Griezmann