Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi dans ce dossier XXL à 0€ !

Publié le 4 février 2022 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Cesar Azpilicueta serait plus que jamais sur les tablettes du FC Barcelone. Et heureusement pour Xavi, le coach catalan, le défenseur des Blues n'aurait toujours pas trouvé d'accord contractuel avec Thomas Tuchel.

Arrivé à Chelsea à l'été 2012, Cesar Azpilicueta pourrait ne plus faire long feu chez les Blues de Thomas Tuchel. En fin de contrat le 30 juin, l'ancien défenseur de l'OM changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone, qui serait en embuscade pour boucler un gros coup à 0€ avec Cesar Azpilicueta. Et Xavi peut afficher un large sourire pour le moment, puisque l'international espagnol n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec la direction de Chelsea.

Toujours aucun accord contractuel entre Cesar Azpilicueta et Chelsea ?