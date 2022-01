Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Laporta avec ces deux cracks brésiliens !

Publié le 14 janvier 2022 à 12h00 par P.L.

Cherchant à miser sur l'avenir, le FC Barcelone serait intéressé par Kaiky Fernandes et Ângelo Gabriel, joueurs de Santos âgés de 18 et 17 ans. Et le club catalan serait plutôt bien avancé sur les deux dossiers.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts pour se reconstruire. Le club catalan compte recruter de jeunes joueurs qui entreront dans un projet d’avenir. Lors de ce mercato hivernal, Joan Laporta a déjà enregistré l’arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City. Et il compterait bien recruter d’autres jeunes joueurs. Pour cela, il pourrait d’ailleurs aller piocher au Brésil, comme le FC Barcelone l’avait fait avec Neymar en 2013. Comme le révélait Ekrem Konur, le Barça serait engagé dans une bataille royale avec le Real Madrid et d’autres clubs européens pour Kaiky Fernandes et Ângelo Gabriel. Et les Blaugrana possèderaient un avantage considérable.

Le Barça comme option préférentielle pour Kaiky Fernandes et Ângelo Gabriel