Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour la succession de Koeman ?

Publié le 27 septembre 2021 à 19h00 par A.C.

Actuellement sans club, Andrea Pirlo ferait partie des pistes préférées de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman.

En Catalogne on l’assure, les jours de Ronald Koeman sont comptés. Quelque chose se serait rompu dans la relation entre le coach du FC Barcelone et son président, qui aurait déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer. ABC a récemment annoncé que Joan Laporta hésiterait actuellement entre Xavi et Andrea Pirlo et étrangement, c’est le second qui semble avoir une petite longueur d’avance. « Nous connaissons déjà Xavi. Nous voulons être sûrs de ce que pense Pirlo, qui est très apprécié » a expliqué un proche de Laporta, à en croire le média espagnol. Sans club depuis son départ de la Juventus en juin dernier, l’Italien semble avoir hâte de reprendre du service...

Andrea Pirlo offert à Al-Nassr