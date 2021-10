Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse cash de Memphis Depay sur ses débuts au Barça !

Publié le 5 octobre 2021 à 13h00 par Th.B.

Le FC Barcelone s’est attaché les services de plusieurs joueurs qui disposaient du statut d’agent libre à l’intersaison dont Memphis Depay qui alimente la presse ces derniers temps concernant les rumeurs. Mais pas de regrets pour le Néerlandais.

En cette période de trêve internationale, Memphis Depay a quitté la Catalogne et le FC Barcelone pour rejoindre la sélection néerlandaise. Malgré des débuts plutôt réussis avec 2 buts et une passe décisive Los de ses 3 premières apparitions en Liga, l’ex-attaquant de l’OL a connu un coup de moins bien à l’image des prestations du FC Barcelone ces dernières semaines. De quoi l’inciter à remettre en cause son choix de rejoindre le Barça libre à l’intersaison ? Pas vraiment selon le principal intéressé qui a d’ailleurs été annoncé sur le départ dans la foulée de celui de son entraîneur Ronald Koeman en Espagne ces dernières heures.

« Je ne le regretterai jamais »