Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour le successeur annoncé de Koeman ?

Publié le 26 avril 2021 à 23h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Julian Nagelsmann serait proche d’un accord avec le Bayern Munich.

Julian Nagelsmann est l’un des entraîneurs les plus en vogue dans le football européen. Agé de 33 ans, le technicien a réalisé des miracles à Hoffenheim et au RB Leipzig et ne laisse pas insensible de nombreux dirigeants européens. Ces derniers mois, il a été question d’un intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone. La presse espagnole indiquait que Joan Laporta l’aurait ciblé en cas de départ de Ronald Koeman dans les prochains mois. Mais malheureusement pour le président catalan, Nagelsmann se dirige vers un départ au Bayern Munich.

Nagelsmann sur le point de trouver un accord avec le Bayern Munich