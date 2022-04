Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier prioritaire de Xavi !

Publié le 5 avril 2022 à 23h30 par P.L.

Après Ansu Fati et Pedri, le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de Ronald Araujo, essentiel dans la charnière centrale de Xavi. Et Joan Laporta serait parvenu à boucler ce dossier chaud.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone met l’accent sur les prolongations de ses pépites. Après avoir officialisé les nouveaux contrats d’Ansu Fati et de Pedri, Joan Laporta a fixé sa priorité sur Gavi et Ronald Araujo. Néanmoins, les négociations commencent à trainer en longueur pour ce dernier, puisque l’Uruguayen souhaiterait que ses performances soient prises en compte au moment de parapher un nouveau bail. Et Joan Laporta serait en passe de venir à bout de ce gros dossier.

Araujo est tombé d’accord avec le Barça pour sa prolongation

Selon les informations du journaliste Gerard Romero, Ronald Araujo serait tombé d’accord avec le FC Barcelone lors de la réunion avec son agent et la direction blaugrana. Le clan de l’Uruguayen aurait même affirmé au club que tout serait prêt pour sa prolongation et qu’il serait disposé à signer son nouvel engagement. Après de longues négociations, Joan Laporta aurait finalement réussi à boucler ce dossier brûlant.