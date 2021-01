Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé prêt à prendre une décision retentissante pour son avenir ?

Publié le 23 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

Les responsables du FC Barcelone voudraient prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, qui expire en 2022. Mais pour l’heure, le joueur se questionnerait sur son avenir, d’autant qu’il suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Europe.

Recruté en 2017 pour près de 130M€, Ousmane Dembélé avait été recruté pour qu’il prenne la succession de Neymar, parti cette même année au PSG. Mais le Français, touché par de multiples blessures ces dernières années, n’a pas réussi à convaincre suffisamment les socios sur les terrains de football. Critiqué également pour son attitude dilettante, Ousmane Dembélé a été proche de quitter le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Ronald Koeman voulait se séparer de l’international français afin de permettre la venue de Memphis Depay, mais le joueur aurait refusé de quitter la Catalogne, déterminé à réussir.

Un nouveau contrat ou un départ cet été pour Dembélé