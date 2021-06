Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Piqué… Le Barça prépare une opération colossale pour ce transfert !

Publié le 16 juin 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 16 juin 2021 à 19h33

Alors que le FC Barcelone en pincerait toujours autant pour Bernardo Silva, Joan Laporta prendrait en considération une énorme opération via des échanges de joueurs pour l’ailier de Manchester City.

Le mercato estival du FC Barcelone a démarré sur les chapeaux de roues avec les venues libres de tout contrat de Sergio Agüero, d’Eric Garcia, et d’un accord avec le Betis Séville pour Emerson Royal. Cependant, un autre agent libre en la personne de Georginio Wijnaldum aurait pu débarquer au Barça si le PSG ne s’était pas montré plus convaincant d’un point de vue financier. En attendant Memphis Depay qui a fait un teasing de son arrivée ce mercredi en conférence de presse et au micro de NOS, le FC Barcelone travaillerait sur un nouveau renfort offensif. En effet, le dossier Bernardo Silva pourrait être rouvert, lui qui a été une piste enclenchée en juillet dernier comme le10sport.com vous le révélait. Notre information a d’ailleurs été confirmée par The Athletic dans la journée de mardi. Le Barça a donc bel et bien eu des vues sur Bernardo Silva et serait prêt de passer à l’action.

Une offre informelle du Barça pour Bernardo Silva…

Au cours de l’enregistrement du dernier numéro du Transfer Window Podcast, le journaliste du Times Duncan Castles a confié que le FC Barcelone serait, à l’instar du dernier mercato estival, toujours intéressé par le profil de Bernardo Silva. L’international portugais aurait même reçu une offre informelle de la part du Barça avec ses représentants. En parallèle, le président Joan Laporta travaillerait en coulisse pour qu’une offre susceptible de satisfaire Manchester City pour le transfert de Silva soit formulée. En outre, City serait toujours emballé par les recrutements de Jack Grealish et d’Harry Kane. Une vente de Bernardo Silva règlerait cette affaire. Mais le FC Barcelone compterait jouer la carte de l’échange de joueurs.

Le Barça prêt à se séparer de Dembélé, de Piqué que encore de Coutinho pour… Bernardo !