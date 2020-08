Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé,Umtiti... L'avenir d'Abidal déjà scellé ?

Publié le 15 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone traverse une violente crise après la défaite historique face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions (8-2), Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé pourraient bien se trouver au cœur d’un énorme désaccord en interne…

Josep Maria Bartomeu l’a déjà annoncé : des têtes vont tomber au FC Barcelone. Après la déroute en Ligue des Champions face au Bayern Munich, et l’humiliation subie à Lisbonne (8-2), l’avenir de Quique Setien semble plus que jamais remis en cause. Cependant, ce dernier ne serait pas le seul à quitter le club cet été, puisque l’avenir d’Eric Abidal serait également remis en cause…

Abidal, symbole des échecs Umtiti et Dembélé ?