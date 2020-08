Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà une option en moins pour Lionel Messi ?

Publié le 26 août 2020 à 0h00 par B.C.

Longtemps annoncé comme étant sur les rangs pour Lionel Messi, l'Inter Milan ne devrait pas passer la seconde dans ce dossier, malgré les envies d'ailleurs de l'Argentin.

On imaginait une révolution au sein du FC Barcelone après la déroute face au Bayern Munich (8-2), et celle-ci pourrait être historique. En effet, alors que les départs de Luis Suarez ou d'Ivan Rakitic sont évoqués, Lionel Messi pourrait suivre dans les prochaines semaines. L'international argentin a annoncé ce mardi soir à sa direction qu'il voulait partir durant le mercato. Messi voudrait ainsi utiliser la clause présente dans son contrat afin de résilier unilatéralement son bail, et donc partir libre vers un autre club. Manchester City, Manchester United, l'Inter Milan et même le PSG sont annoncés parmi les prétendants, mais l'un d'eux sera déjà prêt à faire marche arrière.

Messi bien trop cher pour l'Inter ?