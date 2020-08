Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato - Officiel : L'avenir de Conte est scellé !

Publié le 25 août 2020 à 18h48 par La rédaction mis à jour le 25 août 2020 à 18h49

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Antonio Conte va finalement rester sur le banc de l'Inter Milan la saison prochaine.

Après avoir vivement critiqué ses dirigeants en fin de saison, Antonio Conte avait jeté un froid sur son avenir. Et la défaite en finale de la Ligue Europa contre le FC Séville a contribué à semer le doute sur l'avenir du sulfureux technicien italien. Finalement, I'Inter Milan a annoncé qu'Antonio Conte resterait bien sur le banc du club lombard. « La rencontre d'aujourd'hui entre le Club et Antonio Conte a été constructive, au nom de la continuité et du partage de stratégie. Avec lui, les fondations ont été établies pour poursuivre ensemble le projet », peut-on lire dans le communiqué de l'Inter.