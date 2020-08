Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet élément qui confirme le contact Manchester City-Messi

Publié le 25 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Un élément permet de confirmer de manière très probable l’existence d’un contact entre Manchester City et le clan Messi. Explication.

Tous les éléments révélés depuis la révélation d’une intention de départ de Messi cet été tendent à confirmer que l’idée de quitter le FC Barcelone occupe bel et bien le quotidien de l’attaquant argentin. Ces dernières heures, ESPN a révélé que Manchester City étudiait bien le projet d’une offensive sur Messi et sur son financement, afin de faire cadrer l’opération avec le fair-play financier.

Concordance des temps…