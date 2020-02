Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Décryptage des phrases d’Arteta sur l’avenir d’Aubameyang

Publié le 25 février 2020 à 2h10 par La rédaction

En conférence de presse, Mikel Arteta s’est exprimé sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Des phrases riches d’enseignements…

Présent en conférence de presse après la victoire contre Everton, marquée par un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, Mikel Arteta a envoyé un message très fort à l’attaquant gabonais, qui arrive à un an de la fin de son contrat cet été et qui figure sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone et le PSG : « Je sais qu’il veut jouer pour les plus grands clubs dans les plus grandes compétitions et s’élever au niveau des meilleurs joueurs du monde. Et nous devons le soutenir et tout lui donner au club afin qu’il se sente vraiment épanoui ici. C’est le défi que je dois relever ».

Arteta émet un message à l’intention d’Aubameyang