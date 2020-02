Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Décryptage des phrase d’Abdial sur le cas Messi

Publié le 6 février 2020 à 3h10 par La rédaction

Le secrétaire technique du FC Barcelone, Eric Abidal, a évoqué le cas Messi. Décryptage…

Eric Abidal a répondu aux interrogations sur l’avenir de Lionel Messi à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo : « Nous avons le meilleur joueur du monde et nous ne devons pas le perdre. Nous devons être optimistes. Je pense que Messi est heureux ici. Il aime son travail. Il montre son meilleur niveau en remportant des records. Nous, en tant que club, voulons le rendre plus heureux. Et pour cela, nous devons lui donner de meilleurs coéquipiers, une meilleure équipe chaque année et la possibilité de gagner des titres… Nous allons essayer de bien le faire et je pense qu'avec Leo, nous parviendrons à un accord. Il sait que le Barça en a besoin . »

Les choix de Messi…

Comment analyser les mots d’Abidal ? Ils s’inscrivent en fait dans la position de confiance adoptée officiellement par le club catalan depuis le début. Logique. Le Barça ne peut bien sûr émettre le message qu’il doute de la volonté du joueur et de l’issue de la négociation. Pour autant, Abidal émet également un message à l’intention du joueur en insistant sur le fait que le Barça a conscience qu’il faut le mettre dans les meilleures conditions… en lui amenant cette fois les joueurs qu’il souhaite ? On peut le déduire…