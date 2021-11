Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves doit une fière chandelle à Xavi !

Publié le 16 novembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Après plusieurs appels du pied dans la presse, Dani Alves a vu son voeu exaucé vendredi dernier avec l’annonce du FC Barcelone du retour du Brésilien. Néanmoins, si Ronald Koeman avait conservé son poste, le défenseur aurait dû faire une croix sur ce rêve.

« Enfin le retour à la maison. Je suis heureux de pouvoir revenir dans le meilleur club du monde. Cela fait longtemps que j'essaie de revenir et je suis très heureux ». Voici l’énième message livré par Dani Alves au sujet de son retour au FC Barcelone, un peu plus de cinq ans après son départ pour la Juventus. Depuis, le latéral droit de 38 ans a connu le PSG et Sao Paulo. Après la rupture de son contrat avec le club brésilien, Alves avait révélé sur son compte Instagram qu’il ne comptait pas signer en faveur d’un autre club avant la fin de la saison en cours. Néanmoins, le retour de Xavi Hernandez au FC Barcelone aurait tout chamboulé.

Ronald Koeman ne voulait pas de Dani Alves !