Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Critiqué, Ronald Koeman envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2020 à 14h00 par D.M.

A la veille de la rencontre de Ligue des champions face au Dynamo Kiev, Ronald Koeman a évoqué son avenir au FC Barcelone, mais aussi le début de saison timide de son équipe.

Le FC Barcelone réalise un début de saison en demi-teinte. Son parcours en Ligue des champions est pour l’instant exemplaire avec deux victoires en deux matchs, le dernier face à la Juventus. Mais en championnat, le bilan est nettement moins reluisant. La formation de Ronald Koeman n’a plus empoché les trois points depuis une rencontre face au Celta Vigo le 1er octobre dernier et reste sur un match nul face à Alavés. Nommé en août dernier par Josep Maria Bartomeu, le technicien néerlandais ne peut échapper aux critiques. L’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone est loin d’être fixé, d'autant que doit se tenir en janvier prochain les prochaines élections présidentielles. En effet, plusieurs candidats ont indiqué qu'ils étaient prêts à se séparer de l'actuel entraîneur s'ils accèdent à la présidence.

« Je ferai de mon mieux pour rester longtemps »