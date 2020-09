Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cristiano Ronaldo a influencé un très gros dossier du Barça !

Publié le 3 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

La Juventus fait peau neuve pour cette nouvelle saison. La première recrue est Arthur Mélo, acheté 72M€ au FC Barcelone. Présenté ce mercredi, le Brésilien n'a pas caché son envie de pouvoir combiner avec Cristiano Ronaldo

La Juventus Turin a décidé de faire le ménage cet été. Les Bianconeri ont d'abord licencié Maurizio Sarri qui a été remplacé par Andrea Pirlo. Avant que Pirlo ne classe certains joueurs dans la case des indésirables, la Juventus a réglé le transfert d'Arthur Melo, en provenance de Barcelone. Miralem Pjanic a fait le chemin inverse pour une somme quasi équivalente. Si Arthur ne sait pas encore exactement quel rôle il aura dans le milieu turinois, le Brésilien est déterminé à aider la Juventus à performer en Ligue des Champions surtout après cette saison où la Vieille - Dame est sortie assez tôt, en huitième de finale face à l'Olympique Lyonnais.

Arthur Melo voulait jouer avec Cristiano Ronaldo