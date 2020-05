Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star de Setién rassure le Barça !

Publié le 4 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, Marc André ter Stegen, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, est au cœur de nombreuses spéculations pour son avenir. Mais le portier allemand se montre rassurant.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc André ter Stegen s'est imposé comme une référence mondiale à son poste. Considéré comme le joueur le plus important du Barça avec Lionel Messi, le portier allemand a conscience de la dimension qu'il a prise en Catalogne. Par conséquent, il compte se montrer gourmand pour signer un nouveau bail. Les discussions, en cours depuis plusieurs mois, n'ont toujours pas abouti, mais Marc André ter Stegen est toutefois rassurant concernant son avenir à Barcelone.

Ter Stegen est bien au Barça