Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie fracassante sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 29 octobre 2020 à 20h00 par B.C.

Alors que le départ de Josep Maria Bartomeu relance totalement le feuilleton Messi, l'un des candidats à la présidence du FC Barcelone pourrait avoir une grande influence sur l'avenir de l'Argentin.

Au cœur des critiques depuis de nombreux mois, Josep Maria Bartomeu a démissionné de la présidence du FC Barcelone ce mardi. Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Lionel Messi. L'Argentin refusait en effet de prolonger son contrat, courant jusqu'en juin 2021, si le chef d'entreprise de 57 ans restait à la tête du Barça. Les prochains mois s'annoncent donc mouvementés alors qu'un nouveau président est attendu pour le début de l'année prochaine, mais aux yeux d'Alvaro Montero, journaliste espagnol, un candidat pourrait très facilement convaincre Messi de rester.

« Avec Joan Laporta, ses chances de rester à Barcelone sont énormes »