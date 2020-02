Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur le retour raté d’Andrés Iniesta !

Publié le 9 février 2020 à 15h00 par J.-G.D.

Alors que le Barça n’a pas réussi à faire revenir Andrés Iniesta cet hiver, le milieu de terrain du Vissel Kobe aurait tout simplement décliné l’offre de son ancien club.

Après toute sa formation et ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone, Andrés Iniesta connaît sa première à l’étranger depuis l’été 2018. Le milieu de terrain espagnol avait en effet rejoint le Japon, plus précisément le Vissel Kobe, à cette date. Pourtant, le Barça n’aurait pas oublié son ancien milieu de terrain. Sport expliquait que les dirigeants barcelonais auraient tenté d’obtenir le prêt de leur ex-capitaine. Une information confirmée par AS ce dimanche, mais Iniesta aurait éconduit les décideurs du Champion d'Espagne.

Des approches déclinées par Iniesta ?