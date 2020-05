Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite espagnole revient sur son choix de snober le Barça

Publié le 14 mai 2020 à 1h00 par D.M.

Dani Olmo a rejoint en janvier dernier le RB Leipzig contre un chèque de 20M€. Pourtant, le milieu de terrain figurait également sur les tablettes du FC Barcelone. Le joueur est revenu sur l’intérêt du club catalan lors du dernier mercato.

Formé à la Masia, Dani Olmo aurait pu faire son retour au FC Barcelone à l'occasion du dernier mercato hivernal. Le milieu de terrain figurait en effet sur les tablettes du club blaugrana qui cherchait à renforcer son milieu de terrain. Au cours d’un entretien à Mundo Deportivo le 19 mars dernier, le milieu de terrain avait évoqué les négociations avec le FC Barcelone : « Ils ont parlé à mes agents en novembre comme s'ils voulaient faire le transfert très rapidement, mais ensuite tout a été reporté pour une raison ou une autre. Et cela jusqu'à fin janvier, quand ils m'ont demandé d'attendre de voir, c’était déjà presque fait avec Leipzig. » Après une aventure au Dinamo Zagreb de près de six ans ( de juillet 2014 à janvier 2020), Dani Olmo a finalement rejoint le RB Leipzig pour un transfert estimé à 20M€.

« Je ne sais pas si c'était une vraie option »