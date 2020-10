Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable sortie sur le choix d’Antoine Griezmann !

Publié le 26 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Remplaçant pour le Clasico, Antoine Griezmann a connu un nouvel affront au FC Barcelone. De quoi faire dire à certains que le Français s’est totalement trompé dans son choix de carrière.

En 2018, Antoine Griezmann avait préféré dire non au FC Barcelone pour rester à l’Atlético de Madrid. Mais le train blaugrana est repassé une seconde fois l’année suivante et cette fois, le Français a adopté une autre position. En effet, séduit par la possibilité de jouer avec le Barça et Lionel Messi, Griezmann a accepté ce challenge. Mais pour le champion du monde, le rêve est aujourd’hui un cauchemar. Depuis son arrivée l’été dernier, le joueur de 29 ans connait de grosses difficultés pour trouver sa place. Et cela ne s’arrange toujours pas. Ce samedi, il était remplaçant au coup d’envoi du Clasico, n’ayant joué qu’une dizaine de minutes face au Real Madrid.

« Griezmann a creusé sa propre tombe »