Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le retour de Dani Alves !

Publié le 7 février 2022 à 10h00 par Th.B.

Le FC Barcelone s’est considérablement renforcé grâce au mercato hivernal avec trois nouvelles recrues. Néanmoins, bien qu’il n’ait pas pu jouer avant le mois de janvier en match officiel, Dani Alves a débarqué en novembre dernier et notamment grâce à Xavi Hernandez qui aurait milité pour que son ex-coéquipier retrouve le Barça.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Dani Alves retrouve ses marques au Camp Nou. Cinq ans et demi après son départ à l’été 2016, le latéral droit du club blaugrana était parvenu à délivrer deux passes décisives à l’extérieur depuis son retour, une en Liga et une autre en Coupe du roi. Mais dimanche, Dani Alves a offert son premier service au Camp Nou à Jordi Alba avant d’inscrire son premier but dans sa deuxième aventure en tant que joueur du FC Barcelone lors de la victoire du Barça face à l’Atletico de Madrid (4-2). De quoi permettre au principal intéressé de s’enflammer dimanche. « L'âge n'est qu'un nombre. Quand on respecte vraiment ce qu'on fait et qu'on s'engage au maximum... Aujourd'hui j'étais très nerveux, comme le premier jour... Avec une petite sensation particulière dans le ventre. Mon rôle aujourd'hui ? Le football a changé et nous devons nous adapter au football moderne. Vous devez comprendre ce que le jeu exige, ce que l'entraîneur exige... J'aime aussi la tactique. C'était un rêve de revenir au Camp Nou... C'était très spécial de revenir ici et malgré le carton j'ai eu toute l'illusion de retrouver les fans de ces grands soirs de matchs de foot ».

Xavi n’aurait pas hésité une seconde pour Alves !