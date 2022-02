Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi a lâché un indice clair sur son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 9h45 par Th.B.

Bien qu’il ne marche pas sur l’eau depuis son arrivée au PSG et au sein de la capitale française où il a commencé une nouvelle vie l’été dernier, Lionel Messi ne traînerait absolument pas son spleen contrairement à ce qu’avancent certains médias espagnols. Des rumeurs qui ne laisseraient pas de marbre les proches de Messi.

C’est devenu un feuilleton en Espagne qui revient occasionnellement animer les plateaux de télévision et particulièrement le programme El Chiringuito . En effet, alors que Lionel Messi alterne entre le bon et le moins bon depuis son arrivée au PSG lors de la dernière intersaison, ayant notamment été touché par le variant Delta du Covid-19 au moment des fêtes de fin d’année, il est dit en Espagne que l’Argentin traînerait son spleen à Paris et pourrait déjà avoir la tête à un départ dans les prochains mois selon Marca . Cependant, il n’existerait aucun mal-être dans l’esprit du numéro 30 du PSG ni au sein de son clan d’après le journaliste Guillem Balague qui a assuré dimanche dans sa chronique pour Le Parisien que Messi se sentait en sécurité et à son aise au PSG.

Les proches de Messi sourient face aux rumeurs de mal-être entourant la star du PSG