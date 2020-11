Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation de Miralem Pjanic !

Publié le 9 novembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il a rejoint les rangs du FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic a confié qu’il avait refusé de rallier de prestigieuses écuries par le passé afin de ne pas griller les étapes.

Arrivé cet été au FC Barcelone dans le cadre d’un échange déguisé entre le club catalan et la Juventus impliquant Arthur Melo, qui a fait le chemin inverse, Miralem Pjanic vit un rêve éveillé au Barça. Et pour cause, comme il l’a confié à l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche, l’ancien joueur de l’OL et de l’AS Roma rêvait de rejoindre les Blaugrana , et il aimerait maintenant y laisser une trace. Cependant, si l’international bosnien souhaitait plus que tout rejoindre le FC Barcelone, il n’y est parvenu qu’à 30 ans. Mais s’il a pris du temps à rejoindre le club de ses rêves, Miralem Pjanic assure n’avoir aucun regret dans la mesure où il a voulu franchir les étapes les unes après les autres sans se précipiter, chose qui l’a notamment conduit à refuser de rallier des clubs prestigieux comme le Bayern Munich et l’Inter.

« J’avais l’opportunité d’aller au Bayern, à l’Inter, mais… »