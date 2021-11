Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce tonitruante sur l'avenir d'Agüero !

Publié le 4 novembre 2021 à 21h10 par A.D.

Victime d'un malaise cardiaque en plein match, Sergio Agüero va manquer trois mois de compétition avec le FC Barcelone. Et il pourrait même être contraint de prendre sa retraite sportive après sa convalescence.

Lors de Barça-Alavés ce samedi, Sergio Agüero a fait un malaise cardiaque alors qu'il était sur le terrain. Mais comme il l'a confié sur les réseaux sociaux dès lundi, El Kun se sent déjà beaucoup mieux. « Je suis en bonne santé et de bonne humeur pour débuter le processus de récupération. Je tiens à vous remercier tous pour tous les messages de soutien et d'affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd'hui » , a posté l'attaquant du Barça sur son compte Twitter . Malgré tout, Sergio Agüero ne va pas retrouver les terrains de si tôt, puisqu'il sera absent trois mois minimum. Et il pourrait même ne plus jamais rejouer.

«Il est évident qu'une retraite sportive est une possibilité pour Agüero»