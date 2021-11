Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Sergio Agüero donne de ses nouvelles !

Publié le 1 novembre 2021 à 22h25 par A.D.

Victime d'un malaise cardiaque, Sergio Agüero va manquer trois mois de compétition, comme l'a annoncé le Barça ce lundi soir. Sur les réseaux sociaux, El Kun a tenu à rassurer sur son état de santé.

Comme l'a communiqué le FC Barcelone ce lundi soir, Sergio Agüero va être écarté des terrains pendant trois mois après son malaise cardiaque. Sur son compte Twitter , El Kun a tenu à donner de ses nouvelles. « Je suis en bonne santé et de bonne humeur pour débuter le processus de récupération. Je tiens à vous remercier tous pour tous les messages de soutien et d'affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd'hui » , a posté Sergio Agüero sur le réseau social.