Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce lourde de sens sur le feuilleton Griezmann !

Publié le 11 septembre 2021 à 1h00 par Th.B.

De retour à l’Atletico de Madrid après ses deux saisons passées au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait un heureux : Juanfran, son ancien coéquipier chez les Colchoneros.

Le FC Barcelone a fait le choix de laisser filer Antoine Griezmann à la toute fin de mercato. La raison serait presque similaire à celle de la non-prolongation de Lionel Messi et reposerait sur la question économique. En effet, alors que le Barça traverse une passe financière très délicate, Ronald Koeman a reconnu ne pas pouvoir déposer son véto au départ de Griezmann et ce, pour la santé économique du FC Barcelone. « Griezmann avait un gros contrat et s'il partait, il allait contribuer à améliorer la situation économique du club. C'est pourquoi j'ai accepté son départ. » . De retour « à la maison » comme il l’a fait savoir sur son compte Twitter , Antoine Griezmann s’est enflammé pour son arrivée à l’Atletico de Madrid. Et ce sentiment a été partagé par le président Enrique Cerezo et par son ancien coéquipier Juanfran.

« Il a donné sa vie toutes les années où il était ici avec nous »