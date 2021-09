Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Pablo Longoria est déjà validé !

Publié le 11 septembre 2021 à 0h15 par D.M.

Présent en conférence de presse, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur l'arrivée de Luan Peres, mais aussi de William Saliba lors du dernier mercato estival.

Douze. C’est le nombre de recrues qui ont posé leurs valises à Marseille lors du dernier mercato estival : Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Certaines d’entre elles ont réalisé de bons débuts sous le maillot de l’OM à l’instar de Konrad de la Fuente, Cengiz Under, mais aussi de Luan Peres et William Saliba, alignés en défense centrale. De retour au sein de la cité phocéenne après son prêt la saison dernière, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur la concurrence.

Balerdi loue les qualités de Peres et Saliba