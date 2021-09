Foot - Mercato

Mercato : La très belle déclaration de Thomas Tuchel au sujet de Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 septembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo devrait faire ses grands débuts avec Manchester United ce samedi, Thomas Tuchel est revenu sur son arrivée et l’impact qu’il pourrait avoir chez les Red Devils.

Comme à chaque fois, les écuries de Premier League ont été très actives sur le marché des transferts. Entre les transferts de Romelu Lukaku, Jack Grealish, Jadon Sancho ou encore Raphaël Varane, une légende a fait son retour dans le championnat anglais : Cristiano Ronaldo. De quoi ravir les supporters de Manchester United qui voient l’enfant prodige faire son come-back à Old Trafford. Une arrivée qui est aussi scrutée par les entraîneurs de Premier League.

« C’est un champion et il a prouvé à n'importe quel niveau chaque année qu'il peut performer »