Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce lourde de sens sur le cas Memphis Depay !

Publié le 5 octobre 2021 à 14h30 par Th.B.

Arrivé au FC Barcelone cet été, Memphis Depay connaît des débuts mitigés au Barça. Cependant, et alors que la situation du Néerlandais fait beaucoup parler en Espagne, Depay et Louis Van Gaal sont montés au créneau.

En raison des problèmes économiques rencontrés par le FC Barcelone dont la dette se serait élevée à 1,3Md€ cet été selon Joan Laporta, le club blaugrana a été contraint de réduire l’effectif de Ronald Koeman et d’alléger la masse salariale de l’équipe première. C’est pourquoi Lionel Messi et Antoine Griezmann ont dû aller voir ailleurs, l’un au PSG et l’autre à l’Atletico de Madrid. Et au cours de la même intersaison, le Barça a mis la main sur trois joueurs libres de tout contrat en les personnes de Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay. Malgré des débuts convaincants, Depay connaît une certaine perte de vitesse au FC Barcelone ces derniers temps. Cependant, l’international néerlandais était déjà émerveillé d’évoluer au club blaugrana à la mi-septembre. « Je suis très heureux d'avoir atterri à Barcelone, une jolie ville où j'espère montrer mon talent. C'est l'un de mes endroits préférés et je suis ici pour gagner des matchs et jouer le mieux possible pour l'équipe. Je me sens le bienvenu depuis le jour de mon arrivée ».

Memphis Depay nie tout regret d’avoir signé au Barça

Ces derniers temps, des rumeurs ont fait surface sur un certain mal-être de Memphis Depay au Barça qui pourraient nourrir des regrets et dont l’avenir serait susceptible d’être lié à son entraîneur Ronald Koeman. « Si je regrette d’être allé au Barça ? Comment peux-tu me demander ça ? C'est Barcelone, mec. Tu sais à quel point ce club est grand ? Ce que ça fait à un joueur quand tu peux partir dans un club comme celui-là ? Je ne le regretterai jamais ». Et tout ce feuilleton commence à irriter Louis Van Gaal.

Van Gaal tape du poing sur la table pour le malaise Depay