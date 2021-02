Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet homme va tout changer pour Lionel Messi…

Publié le 10 février 2021 à 5h15 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est incertain. Mais tout pourrait se résoudre grâce à… Joan Laporta.

L’été dernier, Lionel Messi avait provoqué un véritable tremblement de terre en notifiant la direction du FC Barcelone de ses envies de partir. Un long feuilleton avait débuté, mais Josep Maria Bartomeu, alors président blaugrana, n’avait jamais cédé, réussissant à retenir La Pulga. Si l’Argentin est donc toujours au Barça, son avenir demeure toutefois incertain. En effet, Messi est en fin de contrat et depuis le 1er janvier, il peut déjà discuter avec d’autres clubs et pourra également partir librement à l’été. Tout le monde attend donc de savoir ce que fera le sextuple Ballon d’Or. Prolongera, ne prolongera pas ? Un premier indice devrait intervenir le 7 mars.

La clé Laporta ?

Le 7 mars prochain, le FC Barcelone élira son prochain président. Alors que Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont en course pour ce poste, l’avenir de Lionel Messi est également au coeur de cette élection. Et comme le10sport.com vous l’a révélé, le premier cité, qui a déjà occupé le rôle de président du Barça, mettra certainement un terme à toutes les spéculations. Alors qu’on annonce Messi au PSG, à Manchester City, avec Laporta c’est au FC Barcelone que l’Argentin devrait continuer à jouer, prolongeant ainsi son contrat avec le club catalan.