Mercato - Barcelone : Cet homme qui pourrait tout changer pour Lionel Messi !

Publié le 25 décembre 2020 à 23h00 par T.M.

Candidat au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta est certain d’obtenir la prolongation de Lionel Messi s’il est élu.

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone élira son nouveau président. Qui succédera donc à Josep Maria Bartomeu ? Plusieurs candidats sont en course, mais certains semblent partir avec de l’avance à l’instar de Victor Font ou encore Joan Laporta, qui a d’ailleurs déjà été président du Barça par le passé. Et cette élection devrait peser énormément dans le gros feuilleton Lionel Messi. En effet, le futur président aura la lourde mission de devoir négocier pour la prolongation de l’Argentin, mais en fonction du gagnant, La Pulga pourrait aussi décider de s’en aller. Un scénario catastrophe qui ne devrait pas arriver si Joan Laporta est élu.

« J'ai un avantage comparatif sur le reste des candidats : la confiance de Leo »