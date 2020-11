Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur l’intérêt de l’OL pour Samuel Umtiti !

Publié le 28 novembre 2020 à 12h00 par H.G.

En grande difficulté au FC Barcelone depuis deux ans, Samuel Umtiti a été annoncé dans le viseur de l’OL cet été. Seulement voilà, le club présidé par Jean-Michel Aulas n’aurait jamais été en mesure de boucler une opération pour faire revenir son ancien défenseur central.

Depuis deux ans, Samuel Umtiti vit une longue traversée du désert au FC Barcelone. Et pour cause, l’international français est trop fréquemment victime de soucis physiques, notamment à son genou, chose qui l’a conduit à perdre sa place dans le onze barcelonais au profit de Clément Lenglet. Face à cette situation et à ses performances qui ont logiquement décru, le joueur de 27 ans a été annoncé sur le départ du Barça au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. L’OL aurait notamment été intéressé par la perspective de le faire revenir, mais Samuel Umtiti est finalement resté au FC Barcelone à la clôture du mercato le estival le 5 octobre dernier. Une situation qui s’expliquerait par l’impossibilité de l’Olympique Lyonnais à financer l’opération, mais aussi par la volonté du natif de Yaoundé à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

L’OL voulait faire revenir Samuel Umtiti, mais…