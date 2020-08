Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur ce départ qui se profile au Barça !

Publié le 1 septembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’Ivan Rakitic est annoncé tout proche de rejoindre le Séville FC, les détails du contrat de l’international croate au sein du club andalou commencent à être connus.

Dans le cadre de son grand plan de renouvellement d’effectif après une saison 2019/2020 très délicate et ponctuée par une humiliation historique en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone entend se séparer de bon nombre de ses joueurs. Ceux-ci sont aussi bien des éléments devenus indésirables que des cadres sur le déclin. Ainsi, à un an du terme de son contrat au Barça, Ivan Rakitic ferait partie de ces joueurs dont le club catalan souhaite se séparer. Et dans cette optique, son départ semble plus proche que jamais dans la mesure où l’international croate de 32 ans serait proche d’un retour au Séville FC. Et alors qu’il aurait d’ores et déjà passé sa visite médicale avec l’écurie entrainée par Julen Lopetegui d’après MARCA , les détails de son nouveau contrat seraient connus.

Un contrat de deux ans plus une année en option pour Ivan Rakitic ?