Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible constat sur l’échec de Todibo !

Publié le 6 mars 2021 à 5h15 par T.M.

A Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a jamais réussi à s’imposer. Un flop qui pourrait s’expliquer par la mentalité du défenseur français.

En seulement quelques matchs de Ligue 1 avec Toulouse, Jean-Clair Todibo avait tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Et en janvier 2019, c’est le FC Barcelone qui a convaincu le Français. Si ce dernier a donc posé ses valises en Catalogne, il n’a toutefois jamais trouvé sa place, étant obligé de partir en prêt pour trouver du temps de jeu. Actuellement, Todibo évolue à l’OGC Nice et cela pourrait prochainement se transformer en transfert définitif. Néanmoins, tout aurait pu être différent si l’ancien Toulousain avait fait ce qu’il fallait pour y arriver…

« Il doit apprendre à prendre le temps du repos »