Mercato - Barcelone : Une destination surprise se confirme pour Lionel Messi !

Publié le 20 mai 2021 à 11h00 par D.M.

Entraîneur de DC United, Hernan Losada pense que Lionel Messi pourrait terminer sa carrière en MLS.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère reste entier. Et pour cause, l’attaquant argentin, qui voit son contrat avec le FC Barcelone prendre fin en juin prochain, voudrait terminer la saison avant de se pencher sur son avenir et étudier les offres. Selon Marcelo Bechler, journaliste qui avait annoncé le transfert de Neymar en 2017, le PSG lui aurait proposé un contrat de deux ans plus une année en option. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, ne compte pas se laisser faire et envisagerait de proposer au joueur un contrat de dix ans. Lionel Messi pourrait poursuivre son aventure en Catalogne, terminer sa carrière en MLS avant d’occuper un rôle d’ambassadeur.

« J'ai déjà entendu de nombreuses personnes qui ont travaillé avec lui dire qu'elles aimeraient venir en MLS »