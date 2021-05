Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris, Barcelone… Lionel Messi a une préférence claire !

Publié le 19 mai 2021 à 20h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi accorderait toujours sa priorité au FC Barcelone à l’heure actuelle.

L’avenir de Lionel Messi est plus incertain que jamais. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation de son bail. Cela aurait attiré les convoitises du PSG, qui serait séduit par la perspective de s’attacher les services de celui qu’on surnomme La Pulga sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Seulement voilà, pour l’heure, le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot dans le dossier et souhaiterait plus que tout le convaincre de renouveler son contrat afin qu’il termine sa carrière au sein de son club de toujours.

Lionel Messi veut un projet lui permettant de gagner au plus haut niveau !