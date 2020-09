Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce que pourrait cacher le revirement de Griezmann

Publié le 16 septembre 2020 à 22h30 par T.M.

Le changement de cap d’Antoine Giezmann pourrait bien être la preuve d’un nouvel équilibre interne à Barcelone. Analyse.

D’après les informations de RAC1 , l’entourage de Griezmann aurait approché Manchester City dans le courant de l’été, afin de savoir si le club mancunien était susceptible d’être intéressé par l’attaquant français, sans pour autant que les Citizens ne poussent très loin la discussion. Tout cela s’est produit bien avant les événements ayant agité le Barça, que ce soit le changement de coach ou le vrai-faux départ de Messi.

Un indicateur de la situation de Messi ?

Depuis, Antoine Griezmann n’est plus du tout sur le départ. A quoi est dû un tel changement de cap ? il n’est pas difficile de supposer que c’est lié au changement d’entraîneur, Koeman lui ayant affirmé qu’il comptait faire de lui une pièce essentielle de son projet. Mais il est également très probable qu’il soit aussi lié à la situation de Messi : si Griezmann a décidé de rester, c’est aussi qu’il a très probablement été informé que l’attaquant argentin ne resterait pas au-delà de sa fin de contrat en juin prochain et qu’il n’aurait de toute façon plus la même marge de manœuvre à l’intérieur du club.