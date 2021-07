Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Barça prend position pour l’avenir de Messi !

Publié le 11 juillet 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas signé de nouveau contrat au FC Barcelone, Oscar Mingueza ne cache pas être préoccupé par la situation de son coéquipier argentin.

Si Lionel Messi a remporté son premier trophée avec l’Argentine avec la victoire en Copa America contre le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche (1-0), sa situation au FC Barcelone reste toujours aussi floue. En effet, malgré un accord annoncé, rien n’a pu être signé pour prolonger son contrat ayant expiré le 30 juin dernier. Et pour cause, en raison de sa masse salariale colossale et des règles en vigueur en Liga, le Barça est tout simplement dans l’incapacité d’enregistrer un renouvellement du bail de Lionel Messi. Cela a de quoi préoccuper de nombreux observateurs du FC Barcelone, et le défenseur Oscar Mingueza ne cache pas non plus son inquiétude, même s’il dit ne pas vouloir interférer dans ce feuilleton.

« On s'inquiète de savoir si le meilleur joueur du monde reste ou non »