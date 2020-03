Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de Ligue 1 explique pourquoi il a snobé le Barça...

Publié le 11 mars 2020 à 0h00 par A.C.

Formé au FC Barcelone, Keita Baldé a finalement décidé de quitter le club catalan pour réussir en Serie A.

Ils sont très nombreux à avoir fait leurs classes dans les équipes jeunes du FC Barcelone... sans jamais évoluer en équipe première. C’est le cas de Mauro Icardi, actuellement prêté par l’Inter au Paris Saint-Germain, mais également de Keita Baldé. Né en Catalogne, l’Hispano-sénégalais a évolué dans les différentes catégories jeunes du Barça... avant de s’envoler vers la Lazio pour exploser en Serie A !

« Je n’ai pas aimé le comportement de certaines personnes »