Mercato - Barcelone : Ce dossier brûlant de l’hiver n’est pas encore bouclé…

Publié le 6 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Pisté par le Milan AC, Jean-Clair Todibo a finalement décidé de prendre le temps de la réflexion pour son avenir au FC Barcelone.

Ces derniers jours, le 10 Sport vous a révélé en exclusivité les intérêts de l’AS Monaco et de l’OGC Nice pour Jean-Clair Todibo, le jeune défenseur français du FC Barcelone. Mais le Milan AC a également ciblé le profil de l’ancien Toulousain, et le club rossonero se montrerait particulièrement insistant en coulisses pour le recruter. Ce qui a d’ailleurs incité Todibo à s’interroger sur sa situation à Barcelone.

Todibo n’a pas encore tranché…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dimanche, Jean-Clair Todibo souhaite rester au FC Barcelone malgré les nombreuses spéculations à son sujet. Mais face aux propositions qui lui sont faites, Todibo mène finalement une réflexion et devrait trancher avant mi-janvier sur la suite à donner à sa carrière. D’ici là, les discussions se poursuivent avec le Milan AC et ses autres courtisans.