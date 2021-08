Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'emballe dans ce dossier sensible de l'été !

Publié le 25 août 2021 à 9h00 par A.C.

Vraisemblablement pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait changer de club cet été.

Depuis 2018, la carrière de Samuel Umtiti s’est muée en un véritable calvaire. Handicapé par des multiples blessures, le défenseur central n’a plus retrouvé son niveau et a été peu à peu mis à l’écart du groupe au FC Barcelone. Son compatriote Clément Lenglet et le jeune Ronald Araujo lui ont ravi la place de titulaire et la presse catalane assure qu’au sein du Barça on espère pouvoir se débarrasser de lui avant la fin du mercato estival, quitte à le libérer de son contrat.

Umtiti pourrait se relancer à la Roma