Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour ce joueur de Klopp ciblé par Koeman !

Publié le 5 mai 2021 à 0h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête de renforts pour son entrejeu, le club catalan pourrait bel et bien jeter son dévolu sur Georginio Wijnaldum.

La prochaine fenêtre estivale des transferts s’annonce agitée du côté du FC Barcelone. Et pour cause, malgré ses soucis financiers, le club catalan aimerait se renforcer dans divers secteurs de jeu, de l’attaque à la défense en passant par son milieu de terrain. Concernant l’entrejeu, le Barça est annoncé sur les traces de Georginio Wijnaldum depuis maintenant plusieurs mois, lui qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain s’il ne prolonge pas à Liverpool d’ici-là. Et cette piste tend à se préciser…

Le profil de Georginio Wijnaldum serait tout indiqué pour le Barça

En effet, comme l’indique Marcelo Bechler sur son compte Twitter, le profil du milieu néerlandais serait tout indiqué pour être l’une des cibles du FC Barcelone au cours du mercato estival à venir. Le journaliste brésilien explique effectivement que le statut de joueur libre et expérimenté de Georginio Wijnaldum serait à même de convaincre de le Barça de miser sur lui, et non un joueur tel que Gerson comme cela a dernièrement été avancé. Affaire à suivre…