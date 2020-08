Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise plus que jamais pour le départ de Luis Suarez !

Publié le 18 août 2020 à 16h00 par T.M.

Au FC Barcelone, même Luis Suarez pourrait ne pas être épargné par le grand ménage qui se prépare. Et pour l’Uruguayen, un retour à l’Ajax Amsterdam se profilerait bel et bien.

Au sein de l’effectif actuel du FC Barcelone, seuls quelques joueurs seraient intouchables. Cela serait notamment le cas pour Clément Lenglet, Marc-André ter Stegen, Frenkie De Jong ou Lionel Messi, bien que l’incertitude règne concernant l’avenir de l’Argentin. Pour ce qui est des autres joueurs blaugrana, la porte serait bien ouverte pour un départ. Cet été, plusieurs cadres du Barça pourraient donc faire leurs valises et le nom de Luis Suarez pourrait notamment se retrouver sur cette liste des partants. A 33 ans, le Pistolero est clairement sur le déclin alors qu’en Catalogne, on s’active pour le remplacer par Lautaro Martinez. A un an de la fin de son contrat, Suarez pourrait donc quitter le FC Barcelone cet été.

L’Ajax prépare son offensive !