Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se corse pour ce dossier d’Abidal !

Publié le 9 avril 2020 à 7h00 par A.C.

Éric Abidal et le FC Barcelone devront faire face à une concurrence des plus féroces pour le jeune Kai Havertz, milieu offensif du Bayer Leverkusen.

Très performant avec le Bayer Leverkusen depuis plusieurs saisons déjà, Kai Havertz commence à faire parler de lui à travers l’Europe. Ces derniers mois son nom a été régulièrement lié au FC Barcelone, où Éric Abidal aimerait s’attacher ses services. L’Allemand est toutefois très cher, puisque à en croire les dernières indiscrétions sur son avenir, le Bayer réclamerait pas moins de 100M€ pour le laisser filer.

Havertz affole l’Europe !