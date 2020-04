Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour l’avenir de Ter Stegen ?

Publié le 8 avril 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Marc-André ter Stegen est dans toutes les têtes au FC Barcelone ces dernières semaines, la porte du Bayern Munich serait proche de se refermer pour l’international allemand.

Titulaire indiscutable dans les buts du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen aurait pu être tenté de plier bagage cet été. En effet, le Bayern Munich était en délicatesse ces derniers temps pour prolonger Manuel Neuer, dont le contrat actuel expirera en 2021. Et si jamais aucun accord ne venait à être trouvé, le club bavarois aurait coché le nom de l’actuel portier du Barça afin de lui succéder. De son côté, Ter Stegen aurait pu être tenté par l’idée de regagner son pays natal en évoluant dans le meilleur club de Bundesliga. Seulement voilà, à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, un départ du gardien de 27 ans au Bayern Munich serait de moins en moins d’actualité.

Neuer devrait prolonger au Bayern Munich et donc fermer la porte à Ter Stegen