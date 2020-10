Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va bientôt boucler un dossier brûlant !

Publié le 9 octobre 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé depuis maintenant plusieurs mois que le FC Barcelone aimerait prolonger Marc André ter Stegen, les discussions en ce sens seraient proches d’aboutir.

Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, Marc André ter Stegen s’est progressivement imposé comme un titulaire en puissance au FC Barcelone. Désormais âgé de 28 ans, le portier allemand est considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde. Seulement voilà, depuis plusieurs mois, sa situation contractuelle au Barça inquiète. Et pour cause, le natif de Mönchengladbach arrivera au terme de son contrat en juin 2022, et il est fréquemment annoncé que plusieurs écuries européennes, notamment le Bayern Munich, seraient prêtes à l’arracher au FC Barcelone. De ce fait, le FC Barcelone aurait l’intention de renouveler le contrat de Marc André ter Stegen afin de s’assurer ses services pour de nombreuses années encore.

Marc André ter Stegen devrait prolonger jusqu’en 2025 !