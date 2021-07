Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en passe de boucler un nouveau départ ?

Publié le 7 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Souhaitant diminuer la masse salariale du FC Barcelone, Joan Laporta cherche des portes de sortie aux indésirables de Ronald Koeman. Carles Aleñá en fait partie et il pourrait tout simplement retourner à Getafe, là où il a été prêté six mois.

Si Barcelone est très actif dans le sens des arrivées, cela s’agite un peu moins au niveau des départs. Et pourtant, Joan Laporta a bien besoin de dégraisser l’effectif catalan… Junior Firpo est parti, mais d’autres indésirables attendent toujours de trouver une porte de sortie. Pour Carles Aleñá, une piste se dégage : Getafe. Prêté six mois dans le club de la banlieue sud de Madrid en deuxième partie de saison, Aleñá pourrait bien s’y inscrire pour plus de temps.

« Le joueur veut venir à Getafe et Barcelone le sait »